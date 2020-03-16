Сам ты полыхаешь: Мишустин ответил на коронавыпад Лукашенко

Россия не «полыхает вся от коронавируса», как утверждает президент Александр Лукашенко. Мало того, в пропорциональном к населению отношении на 16 марта эпидемиологическая ситуация в Белоруссии (36 заражённых на 9,5 миллионов жителей – прим. «НД») в шесть раз хуже, чем в России (93 подтверждённых на 146 млн чел. – прим. «НД»).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ответном заявлении российского правительства на антироссийский выпад белорусского президента.

Напомним, президент Белоруссии резко отреагировал на закрытие границы Москвой в ответ на бездействие Минска в связи с распространением коронавируса и позволил себе безосновательное утверждение о том, что Россия якобы скрывает данные о количестве заразившихся.

В правительстве РФ отметили также, что белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о предпринимаемых Москвой мерах.

«Количество инфицированных (по официальным данным Минска – прим. «НД») позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьёзнее, чем в России. Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности...

Хотели бы подчеркнуть, что ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», – подчёркивается в заявлении российского правительства.

Москва выражает недоумение в связи с резкими заявлениями Лукашенко, которые, вероятно, связаны с предстоящими в Белоруссии выборами.

«В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции», – отметили в российском правительстве.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.03.20

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