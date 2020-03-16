«Это Россия полыхает от коронавируса, а не не мы»: Лукашенко обиделся на Москву из-за закрытия границы

Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на закрытие Россией границы с Белоруссией для предотвращения распространения коронавируса.

Он констатировал, что ситуация с коронавирусом «очень резко отразились на [белорусской] экономике». При этом, отметил Лукашенко, «дошло до того, что наша родная Россия – подчеркиваю – закрыла границу с Беларусью» (цитата по «Белта»). По его словам, в Белоруссии ситуация с коронавирусом «относительно обстановка», а Россия «вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», – сказал Лукашенко.

Он убежден, что Белоруссия справится с коронавирусом, поскольку страна «адекватно реагирует на угрозы» – медики принимают точечные меры, а сами белорусы «просто молодцы», но только не тогда, когда «бегают по аптекам и скупают маски, спецодежду или какие-то лекарства». Лукашенко призвал соотечественников не поддаваться панике и покупательскому ажиотажу, отметив, что, кроме Минска и крупных городов, ситуация с новым коронавирусом не так проблематична для районов и районных центров.

В Москве тем временем заявили, что рассчитывают на понимание со стороны «ближайшего партнера и союзника – Белоруссии» относительно мер, которые страна вводит для борьбы с коронавирусом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным Минздрава Белоруссии на 16 марта, в стране выявлено 36 случаев заражения COVID-19. Три пациента уже выздоровели и выписаны, троих готовят к выписке.

Минск не ограничивал въезд в страну. В то же время все соседи Белоруссии – Украина, Польша, Латвия, Литва и Россия – закрыли въезд на свою территорию.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 16.03.20

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