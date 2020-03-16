Лукашенко пригрозил Путину устроить очередь из фур от Кремля до белорусской границы

Александра Лукашенко привело в бешенство решение правительства России закрыть границы с Белоруссией из-за ситуации с коронавирусом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё недовольство действиями Москвы президент Белоруссии высказал на встрече с главой собственной администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Белоруссии Андреем Равковым.

Кроме прочего, Лукашенко пообещал поискать вирусы в транзитной нефтяной трубе и намекнул, что российский экспорт углеводородов через его страну в Европу может столкнуться с трудностями.

«А что думает Россия в этой ситуации? Ведь за год 110 млн тонн груза транзит. Они что, через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом: 70 млн тонн нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба» и по газопроводам», – приводит слова Лукашенко «ПолитНавигатор».

Белорусский лидер пригрозил также остановкой транзита российским грузоперевозчикам в ЕС, намекнув на ответственность за такое решение перед россиянами президента РФ: «До Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».

Напомним, сегодня Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом намного хуже в России, поэтому закрываться нужно не Москве от Минска, а наоборот.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.03.20

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