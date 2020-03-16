Закрытие границы с Белоруссией, антикризисный фонд и льготы: в РФ объявлены новые меры по борьбе с коронавирусом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссии в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом премьер сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами утром в понедельник, 16 марта. По словам премьер-министра, российско-белорусская граница будет закрыта для перемещения людей.

Мишустин также сообщил, что власти «сделали ряд других упреждающих шагов». «Мы будем дальше делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса», – заверил он (цитата по ТАСС).

Премьер также рассказал о других мерах, которые будут предприняты для борьбы с COVID-19 и в целях стабильного функционирования отечественной экономики. В частности, что правительство подготовило антикризисный план, предусматривающий создание фонда в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан. Кроме того, по словам Мишустина, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий.

Глава правительства также сообщил, что в ближайшее время в стране будет запущена система онлайн-оповещения граждан (в том числе через социальные сети) о ситуации с распространением коронавируса и единая «горячая линия». «Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров», – цитирует Мишустин «Интерфакс».

Кроме того, кабмин расширит льготное кредитование мало и среднего бизнеса. Для компаний в сфере туризма и авиаперевозок будет действовать отсрочка по взысканию налогов.

Среди других озвученных мер – создать фонд премирования врачей, задействованных в борьбе с коронавирусом, разрешить онлайн-продажу безрецептурных лекарств – обеспечить принятие соответствующего законопроекта поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой и Госдуме.

Также власти намерены облегчить процедуру доставки товаров. В частности, правительство на один месяц отменит ограничения в городах для транспорта в торговых сетей и введет на таможне «зеленый коридор» для импортируемых товаров первой необходимости.

Накануне Мишустин подписал постановление о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом и сам его возглавил. Кроме того, распоряжением президента РФ 15 марта создана рабочая группа Государственного совета, которая займется противодействием распространению коронавирусной инфекции. Ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 марта, в России зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом. Заболевшие выявлены в 14 регионах.

Москва, Наталья Петрова

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