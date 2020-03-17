В России хотят приостановить строительство дорог из-за эпидемии

Правительство разрабатывает антикризисный план по поддержке экономики в условиях вспышки коронавируса. Финансирование мер могут обеспечить за счет переноса расходов по крупным стройкам на более отдаленную перспективу. В частности, масштабное строительство дорог не потребуется до тех пор, пока не восстановится глобальная экономика, прежде всего китайская, сообщили источники газете «Известия».

Расходы бюджета на этот год, по всей видимости, придется перераспределить, говорят собеседники издания. План по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями может быть профинансирован за счет временного сокращения программы госинвестиций в крупные проекты, а также плана развития магистральной инфраструктуры. Речь идет даже не о нехватке денег в казне, а о пересмотре прогнозов роста мировой экономики.

Кроме того, российские власти расширяют меры поддержки бизнеса. Налоговые каникулы установили для туроператоров и авиакомпаний, к ним могут присоединиться индивидуальные предприниматели, которые работают в качестве турагентов. Отсрочку на оплату налогов хотят дать компаниям из сфер транспорта и логистики, общепита, выставочной деятельности.

По словам экспертов, необходимо наращивать меры по борьбе с бедностью. Из-за падения нефтяных котировок и ослабления рубля стоимость импортных продуктов и одежды в любом случае возрастет. Для поддержки незащищенных слоев населения потребуется выделить значительно больше денег, чем изначально планировалось. В таких условиях социальные обязательства должны быть в приоритете.

Также правительство планирует ужесточить распорядок работы госорганов. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству труда разработать рекомендации по режиму труда чиновников и сотрудников организаций с госучастием. В частности, предусмотреть возможности по переводу на удаленную работу, сократить количество совещаний и командировок, постоянно контролировать состояние здоровья работников. ФСО должна обеспечить техническую возможность по проведению совещаний в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что в целях стабильного функционирования отечественной экономики будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.03.20

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