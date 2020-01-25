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Суббота, 25 января 2020, 08:02 мск

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Лукашенко указал пересмотреть газовые договоренности с Россией

Фото: 4esnok.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым будут произведены изменения в договоре с Россией о поставках газа. Об это сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер уполномочил правительство организовать переговоры с Россией, по результатам которых правительство будет в праве вносить в соглашение сторон не принципиальные изменения.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями.

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