Лукашенко указал пересмотреть газовые договоренности с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым будут произведены изменения в договоре с Россией о поставках газа. Об это сообщает пресс-служба главы государства.
Белорусский лидер уполномочил правительство организовать переговоры с Россией, по результатам которых правительство будет в праве вносить в соглашение сторон не принципиальные изменения.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 25.01.20
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