Лукашенко указал пересмотреть газовые договоренности с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым будут произведены изменения в договоре с Россией о поставках газа. Об это сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер уполномочил правительство организовать переговоры с Россией, по результатам которых правительство будет в праве вносить в соглашение сторон не принципиальные изменения.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия «кинула» Белоруссию с газовыми договоренностями.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.20

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