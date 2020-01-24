«Я не хочу быть последним президентом Беларуси». Лукашенко рассказал о давлении Москвы и уступках Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен не допустить, чтобы его страна «растворилась» в России, которая оказывает на него давление. «Мы ни перед кем на коленях стоять не будем», – подчеркнул Лукашенко, заявив, что не желает быть «последним президентом Беларуси».

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», – сказал белорусский лидер, слова которого цитирует «Белта».

«Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», – добавил также Лукашенко.

При этом он дал понять, что Москва ожидает от него уступок в слиянии. «В переговорах с президентом (России) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», – подчеркнул президент Белоруссии.

По его словам, Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы усилить давление на Минск. «Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем», – заверил Лукашенко.

«Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место», – уточнил президент Белоруссии, отметив, что конфликты были связаны со «старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку».

При этом Лукашенко подтвердил, что Россия останется главным союзником Белоруссии. «Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», – подчеркнул Лукашенко.

«Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», – заключил белорусский лидер.

Минск, Мария Вяткина

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