«Момент истины»: Лукашенко о встрече с Путиным и окончании «периода холода» в отношениях Белоруссии и США

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о судьбоносной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля, которая станет «моментом истины» на фоне сближения Минска с Вашингтоном и явных противоречий в отношениях с Москвой.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, – некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя – вот в чем вопрос», – сказал Лукашенко, слова которого цитирует агентство «Белта».

Комментируя отношения с Москвой, белорусский лидер в очередной раз подчеркнул, что Россия обманула братскую республику с ценами на энергоресурсы. «Если вы пообещали за 5 лет вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», – заявил он.

Вместе с тем Лукашенко считает, что Москва воспринимает Минск «за дурачков», которых «пытается поставить на колени». «Что мы просим сейчас от россиян – они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить – если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть – налоговым маневром заменили, дурачков нашли, – продайте нам по мировым ценам. Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за 1 тыс куб м газа предложили. Оптовые цены в Европе – до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем», – подчеркнул Лукашенко.

При этом он дал понять, что Россия в большей степени зависит от товарооборота с Белоруссией, а не наоборот. «Не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против Батьки Лукашенко и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что Минск намерен проводить независимую внешнюю политику, и дал понять, что готов к расширению сотрудничества с США. «Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите – пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео (Майкл Помпео – госсекретарь США) приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать? Беларусь, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику. Или мы этим навредили России? Нет», – сказал он.

В этой связи Лукашенко отметил, что «период холода» между Белоруссией и «величайшей империей» – США – закончился. «Я не скажу – искренне отвечу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей – ведущей страной мира», – уточнил свою позицию президент Белоруссии.

Более того, он подчеркнул, что США заявили о готовности поставлять в республику нефть. «Он (Помпео) понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США) по конкурентной цене нефть поставим», – сказал Лукашенко.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены после фактического провала переговоров по новому договору. Позже, 4 января, прокачка российской нефти в Белоруссию была возобновлена. Сейчас «черное золото» поставляют компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», но они обеспечивают лишь малую часть потребностей Белоруссии.

9 января Лукашенко обвинил Россию в стремлении продавать Минску нефть по ценам выше мировых. Он подчеркнул, что именно из-за позиции Москвы стороны не могут заключить новое соглашение. «Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой», – возмутился Лукашенко.

Прошедшие после нового года переговоры оказались безрезультатными. Минск был вынужден искать альтернативные поставки нефти – предложения были направлены на Украину, в Польшу, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила норвежскую нефть.

Минск, Мария Вяткина

Минск. Другие новости 04.02.20

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