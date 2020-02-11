Месть за нефть: Лукашенко переводит белорусское телевидение на «национальный контент»

Белорусским телеканалам предписано «активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич на коллегии ведомства.

«К декабрю текущего года в ежемесячном объеме вещания выпускаемых телепрограмм должно быть не мене 30% контента белорусского (национального) производства. В связи с чем необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов – проектов, которые будут востребованы зрителями. Особое внимание уделить изучению зрительской аудитории, выделять предпочтения, учитывать возрастные и гендерные особенности потребителей», – цитирует Карлюкевича государственное информагентство «Белта».

Между тем, часть местных комментаторов в соцсетях опасается, что следующим шагом белорусских властей будет резкое ограничение, а то и полный запрет вещания российских телеканалов, так как белорусское телевидение не пользуется зрительским спросом.

«К концу года на белорусском ТВ белорусский контент должен будет вырасти до 30%. Понятно, да, что БТ и так не смотрят, значит на «беларускай мове» вообще перестанут смотреть. Это решение, сделанное от «большого ума», можно только приветствовать. Молодец, Карлюкевич. Но это означает, что обязательно будет и второй шаг, как на Украине, о запрете вещания российских каналов. Скорее всего, это будет сделано уже летом этого года. Поэтому Москве надо подготовиться к повторению в республике украинского варианта развития событий», – предупреждает телеграм-канал «БелоРусский диалог».

Напомним, ранее минский эксперт Антон Шрайбман предположил, что Лукашенко ответит Москве антироссийской риторикой в СМИ, если не договорится в Сочи о дешёвой нефти.

Как известно, на прошедших переговорах Минску не удалось договориться с Москвой о скидках на нефть для Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.20

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