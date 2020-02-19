Украина заявила о готовности залить Белоруссию нефтью, если Лукашенко её где-нибудь найдёт

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим отрекламировал транзитные возможности «Незалежной» по транспортировке нефти. Киев готов предоставить украинскую сеть нефтепроводов и железных дорог для поставок в Белоруссию, когда Минск найдёт продавцов нефти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский посол отметил, что переговоры о транзите Киев и Минск ведут с января.

«Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время (совместной) комиссии», – цитирует посла «Евразия дэйли».

Кизим уточнил, что для транспортировки нефти для Белоруссии могут быть задействованы трубопровод «Одесса-Броды» и железнодорожный транспорт.

«Опять-таки, вопрос, откуда и в каких объемах, и дальше вопрос технический. Это все зависит от белорусской стороны. То, что, мы изъявили готовность, это факт, мы готовы, и у нас есть возможности», – хвалится украинский дипломат.

Кизим также поблагодарил белорусских партнёров за то, что они «спасли Украину» летом 2019 года, когда организовали поставки дизельного топлива в обход российского эмбарго.

Как известно, поставки российской нефти в Белоруссию приостановлены. Стороны пока не могут согласовать цены на топливо и на транзит.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.02.20

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