Глава МИД Украины: Лукашенко готов воевать с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил чешским журналистам, что Белоруссию неизбежно ждёт война с Россией за право остаться независимой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод он сделал исходя из событий последних шести лет на Украине.

При этом гражданскую войну на востоке страны и обстрелы Донбасса украинской армией он традиционно назвал войной Украины с «российским агрессором».

«Белоруссию ожидает тяжелое время. Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше», – приводит РИА Новости слова Пристайко пражскому еженедельнику Respekt.

Примечательно, что из ответа Пристайко на вопрос чешских журналистов, обсуждал ли он подобное развитие событий с белорусским президентом, следует, что Лукашенко, оказывается, допускает нападение России на его страну. При этом президент Белоруссии готов отдать приказ своим военным стрелять по русским.

«Конечно. Он (Лукашенко) сам несколько раз дал понять, что белорусские военные будут воевать. А наш совет заключается в том, что если на вас нападет Россия, то у вас остаются две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными – и проиграть. Или сразу начать воевать», – нагнетает Пристайко.

«Смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск», – так оценил провокационные высказывания главы МИД Украины чешскому изданию российский сенатор Алексей Пушков в своём Твиттере.

Симферополь, Валентин Карамазов

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