Лукашенко заявил, что напугал Путина в Сочи белорусскими санкциями

Россия сорвала сроки строительства Белорусской атомной станциии, что предусматривает по договору выплату «огромных штрафных санкций».

Как передаёт корреспондент РИА "Новый День», об этом сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м – второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», – рассказал Лукашенко.

По его словам, когда он напомнил об этом российскому президенту в Сочи, тот спешно предложил урегулировать ситуацию, потому что, утверждает Лукашенко, российский бюджет якобы оказался не готов к столь огромным выплатам.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз – то на то и придется.

И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», – приводит «ПолитНавигатор» слова Лукашенко.

При этом президент Белоруссии утверждает, что никаких возражений по отсрочке белорусского долга от Путина не последовало.

Симферополь, Валентин Карамазов

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