«Это не интеграция, это инкорпорация!», – Лукашенко заподозрил Россию в попытке поглотить Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о намеках российского руководства на присоединение Белоруссии к России в обмен на единые цены на нефть и газ. Такое заявление он сделал в пятницу на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК, отметив, что белорусский и российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. По его словам, подобные письма он получает от россиян, и сами белоруссы точно проголосуют на референдуме против объединения двух стран.

Лукашенко заявил, что Минск «ничего лишнего не требует», однако «нам говорят, что мы разные страны, – намек на то, что надо, чтобы были одной страной» (здесь и далее цитаты по БелТА). «А как можно иметь одну страну с Россией?» – сказал он.

«Они (российское руководство – прим. ред.) понимают интеграцию, как поглощение Беларуси», но «это не интеграция, это инкорпорация!», – приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого. «На это я никогда не пойду», – сказал он, пообещав, что «будет всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой» – даже когда перестанет быть президентом.

При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия продолжат работу по экономической интеграции, отметив, что стороны договорились не обсуждать создание наднациональных органов.

Белорусский президент коснулся и переговоров по нефти с Россией. Он пообещал, что Минск продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Лукашенко рассказал, что в ходе переговоров в Сочи президент РФ Владимир Путин поинтересовался, зачем Белоруссия намерена покупать нефть в других странах, если «она все равно дороже российской». Белорусский лидер в связи с этим заявил, что Минск продолжит расширять каналы нефтяных закупкок, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

Ранее, на этой неделе Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что Владимир Путин якобы предложил провести конституционную реформу из-за провала плана по объединению двух государств. Агентство отмечало, что такая схема была основным планом для сохранения Путина у власти, поскольку он смог бы возглавить новое объединенное государство.

Лукашенко, комментируя данное сообщение, заявил, что у «Путина такой цели нет». «А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может», – сказал он.

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин никогда не предлагал Лукашенко объединить Белоруссию с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что во время переговоров главы государства обсуждали лишь углубление интеграции в рамках Союзного государства

Минск, Наталья Аникина

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