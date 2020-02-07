«Наша совместная жизнь в одном государстве»: Лукашенко сообщил, о чем говорил с Путиным

Президенты России и Белоруссии на переговорах обсудили историю и политику постсоветских стран. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы (с Путиным) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны. В общем, о многом поговорили, ну и дошли до современности», – цитирует его слова «Интерфакс».

Как сказал Лукашенко, к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, не попавшие из-за непогоды в Сочи. «А потом, как Владимир Владимирович сказал, мы сделаем паузу. У нас в программе есть и другие вопросы. А потом вернёмся, когда сюда приедут члены российской делегации. Небо якобы уже прояснилось. Тогда и продолжим наш разговор. Есть о чём говорить, есть над чем работать», – сказал Лукашенко.

Напомним, в рамках встречи России и Белоруссии, которую Лукашенко назвал «моментом истины», планируется обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе интеграцию в рамках Союзного государства. Ожидается, что ключевой темой встречи станет взаимодействие в нефтегазовой сфере.

Сочи, Мария Вяткина

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