Путин и Лукашенко смогли договориться только по вопросу газа

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак раскрыл одну из частей состоявшихся 7 февраля в Сочи переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко. Речь идёт о поставках газа.

По словам Козака, которого цитирует ТАСС, в 2020 году Белоруссия будет получать голубое топливо на условиях года 2019-го. Козак уточнил, что сохранение условий поставок касается только 2020 года. «На весь 2020 год», – пояснил он, отвечая на вопрос, на какой срок распространяются достигнутые договоренности.

Что касается вопросов по нефти, то здесь переговоры пока продолжатся, понимания в данном вопросе между сторонами пока нет.

«Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются», – пояснил позицию Росиии Козак.

Он отметил, что предоставление скидок Белоруссии на нефть потребовало бы введение госрегулирования рынка, что для России неприемлемо.

Таким образом, переговоры с Белоруссией по всем актуальным вопросам, в том числе по углублению интеграции, будут продолжены.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.02.20

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