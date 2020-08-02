Минск может лишиться статуса переговорной площадки по Донбассу

Безосновательный арест граждан России и угроза их выдачи Украине лишает Белоруссию статуса нейтральной площадки для урегулирования конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире программы «Соловьёв life» заявила зампред по молодежной политике белорусской Республиканской партии труда и справедливости (РПТС), заместитель председателя оргкомитета «Гражданское согласие», организатор «Бессмертного полка» в Витебске Эльвира Мирсалимова.

«Минск – это нейтральная площадка по урегулированию конфликта на Донбассе. Сюда приезжают донецкие ребята, украинская сторона – и они вместе, на равных условиях ведут переговоры. Да, долго, да, медленно, да, малорезультативно, но это происходит.

События с задержанием российских граждан, и уж тем более озвученная возможность выдачи Минском задержанных Украине, по сути – на расправу, ставит под вопрос статус нейтральности Беларуси в вопросах Донбасса. Сможет ли Минск и дальше оставаться площадкой для переговоров? Вот, на что бросается тень», – приводит слова белорусского политика «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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