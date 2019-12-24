Лукашенко грозит Путину перекрыть нефтепроводы и отказаться от газа

Белоруссию не устраивают предложенные Москвой цены на российские нефть и газ. Поэтому Минск будет «вынужден» организовать реверс нефти из других источников по двум трубопроводам, которые сейчас Россия использует для транзита своей нефти в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Что касается газа, то, по словам «Батьки», Россия может вообще потерять белорусский рынок.

«Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь», – цитирует Лукашенко «Эхо Москвы».

«...Когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход – Южный и Северный поток. Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю», – грозит Кремлю партнёр по интеграции.

«Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», – предупредил Лукашенко и добавил, что заберёт для этих целей две нитки нефтепровода «Дружба».

«На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ Северный и Южный, а затем перерабатываю. В этом году мы полностью закончили модернизацию этих НПЗ, там глубина переработки, как в Европе. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу 2 трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу», – переживает «Батька».

Кроме того, Лукашенко предупреждает, что Россия может лишиться, по его мнению, – третьего по объёмам закупок газа потребителя в Европе, после Германии и Италии.

«Вы хотите этот рынок потерять?.. Нет?», – подытожил президент Белоруссии.

Напомним, ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Белоруссию и вести с ней диалог, однако предоставлять дотации в сфере торговли энергоносителями «преждевременно».

Симферополь, Валентин Карамазов

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