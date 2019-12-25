«Вольному воля»: Кремль ответил на угрозы Лукашенко забрать нефтяную трубу и отказаться от газа

В Кремле отреагировали на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от российского газа и организовать реверс нефти из других источников по двум трубам нефтепровода «Дружба», используемого Россией для транзита своего сырья в Европу, при отсутствии договоренностей с Москвой в энергетической сфере. По словам белорусского лидера, Минск не устраивают предложенные Москвой цены на российские нефть и газ. «Я могу через Польшу взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», – предупредил Лукашенко накануне в интервью радио «Эхо Москвы» и добавил, что конфискует для этих целей две нитки нефтепровода «Дружба».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова Лукашенко заявил, что Белоруссия «вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны России». «В данном случае мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию», – добавил пресс-атташе Кремля.

Песков при этом подчеркнул, что в Кремле не считают подобные заявления Лукашенко недружественными, однако отметил, что в Москве «серьезно воспринимают любое заявление главы Белоруссии». «В данной ситуации это вопрос экономической и коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается, согласование продолжается», – приводит слова пресс-секретаря глав государства РИА «Новости».

В то же время официальный представитель Кремля заявил, что «при нынешней нашей интеграции… нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам», поскольку «нынешний уровень интеграции это не предусматривает». Песков допустил, что возможность для «более продвинутых режимов» появится после того, «как интеграционные процессы пойдут дальше» – и в рамках Союзного государства, и в рамках ЕАЭС.

В Кремле также ответили на слова Лукашенко о «раздорожье» между Москвой и Минском. Песков признал, что «остаются несогласованные вопросы (по интеграции – прим. ред.)», но это не говорит о том, что «мы находимся в какой-то там кризисной ситуации». «Шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться», однако «общий фон это не портит», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС).

Он также не согласился с мнением Лукашенко о различии позиций Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева по интеграции. «Не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства», – пояснил Песков.

Касаясь возможных сроков подписания уже согласованных документов по интеграции, пресс-атташе Кремля не назвал конкретную дату, отметив лишь, что их согласование – «это реально большое достижение». По словам Пескова, стороны пока не согласовали одну из 31 дорожной карты. Кроме того, не решен вопрос по нефти и газу – «там продолжается работа».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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