«Запад нас защитит от Москвы»: Лукашенко выдал очередную порцию обвинений в адрес России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью радиостанции «Эхо Москвы», в котором в очередной раз обрушился на Россию и объяснил, на каких условиях Минск готов углублять интеграцию с Москвой.

Белорусский лидер не преминул пожаловаться на Россию, обвинив российские власти в «прессовании» Белоруссии, «завинчивании гаек» и повышении цен на энергоресурсы. Причем, по словам Лукашенко, это происходит каждый год. По его утверждению, «с какого-то момента союзного строительства <…> все пошло вниз». Лукашенко высказал мнение, что такая негативная для Минска ситуация сложилась после того, как вокруг российского президента Владимира Путина «образовались прагматики, рыночники», которые считали, что «проживем без всех, Белоруссии нам не надо, будем потихоньку ее прессовать», поскольку «экономика там хороша». Именно из-за этого, считает Лукашенко, Россия повышала цены на энергоносители для Минска.

Белорусский лидер указал, что дефицит в товарообороте РФ и Белоруссии достиг $9 млрд. «То есть мы у вас покупаем на $9 млрд больше, чем продаем. Это (дефицит в товарообороте – прим. ред.) – причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь», – отметил он и задался вопросом: «Что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, «завинчивая гайки» и повышая цены?».

Лукашенко при этом выразил уверенность, что страны Запада и НАТО обязательно отреагируют на попытки России нарушить суверенитет Белоруссии. Он предупредил, что любое покушение со стороны Москвы на территории соседней страны втянет мировое сообщество в войну. «Запад и НАТО уже этого (вероятного посягательства на суверенитет Белоруссии – прим. ред.) не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им», – пояснил Лукашенко, отметив, что «в чем-то» Запад будет прав.

В то же время Лукашенко вновь заявил, что Белоруссия выступает форпостом России – на это он указал Владимиру Путину на недавних переговорах. «Я задал президенту России вопрос: ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда (с Запада – прим. ред.) пойдут?", – сказал белорусский лидер и заверил, что Минск не отойдет в сторону, «если кто-то вдруг захочет повоевать с Россией», передает «Белта».

По оценке Лукашенко, отношения Москвы и Минска сейчас находятся на этапе «раздорожья». «Мне обидно, что спустя мои 25 и Путина 20 лет мы находимся на этом раздорожье. Вот этого у нас быть не должно было», – заявил он. Однако, подчеркнул Лукашенко, Союзное государство не может создаваться на условиях России. По его словам, любые интеграционные процессы должны идти на равноправной основе, как в Европейском союзе, и это не влечет за собой утрату суверенитета. «А нам (со стороны Москвы – прим. ред.) даже не намекают, а говорят: «Мы большие, а вы поменьше, значит, будет так, как у нас», – отметил Лукашенко. – А я говорю: «Нет. То, что у вас лучше, давайте сделаем общим достоянием. Что у нас – давайте сделаем в России».

При этом, указал глава Белоруссии, очень важно спокойно работать над вопросами по интеграции двух стран, чтобы никого не отпугнуть и не создать почву для драк. «Нас жизнь должна заставить идти на определенные шаги. Мы же никогда не форсировали. Фейко-гвалта не было вокруг этого до последнего момента. Поэтому мы спокойно должны договариваться о главном. Показывать народу России и особенно Белоруссии, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости, потому что это впервые в истории. Поэтому очень важно никого не отпугнуть. Не создать основу почву для разного рода провокаторов, драк уличных за независимость и суверенитет. Надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационного рода заявления», – подчеркнул он.

Касаясь вопроса поставок российского газа, Лукашенко заявил, что Минск неоднократно предлагал Москве продавать ей природный газ за российские рубли, но Россия отказывается переходить на рублевые расчеты вместо долларовых. «Я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов. Вот суть вашего валютного союза. На это у них (России – прим. ред.) ответа нет», – сказал Лукашенко. Ранее он заявлял, что Белоруссия не против введения единой валюты, но, по его словам, это не должен быть российский рубль.

Белорусский лидер при этом вспомнил про аварию на Чернобыльской АЭС и напомнил, что Россия является правопреемницей бывшего СССР. По словам Лукашенко, взорвали атомную станцию не белорусы, а «80% горя упало на нас». Он укорил Москву за то, что сегодня торгуется за $10 в цене на газ, а «там люди (в Белоруссии – прим. ред.) дрова не могут сжигать в печи». Лукашенко в этой связи вновь пригрозил, что Белоруссия будет искать альтернативу российским газу и нефти, если Москва продолжит навязывать Минску высокие цены на энергоресурсы: «Я это от руководства России не скрываю». «Как можно организовать экономику, если нам говорят: $152 должна быть цена на газ? Да она не может быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем», – подчеркнул президент.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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