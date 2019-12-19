«Согласитесь, это странный вопрос»: Путин отказался дотировать газ для Белоруссии

Россия продолжит поддерживать Белоруссию и вести с ней диалог, однако предоставлять дотации в сфере торговли энергоносителями «преждевременно». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Комментируя решение о создании Союзного государства, Путин отметил, что оно было правильным. «Русский и белорусский народ – это, по-моему, то же самое, что украинский русский, это почти одно и то же в этническом смысле слова... и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение – я этому очень рад», – сказал он.

При этом, подчеркнул Путин, определенные достижения в развитии отношений между Москвой и Минском есть – в частности, в социальной сфере, однако «по поводу строительства союзного государства в подавляющем большинстве основополагающие решения не реализованы». «Ну там 90% не сделано по каждому из вопросов, просто почитайте, что там написано, это же не секретный документ», – обратил внимание глава государства.

В целом, по его оценке, интеграция в рамках ЕвразЭС оказалась более продуктивной, чем по линии Союзного государства. «Поэтому мы и приняли решение с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президент Белоруссии, – ред.) вернуться к этому и посмотреть, что надо сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства», – уточнил Путин.

«По энергоносителям у нас приняты соответствующие решения в рамках ЕвразЭС, там надо к 2024 году достичь определенных решений, в том числе по созданию общих рынков в области энергетики, – сообщил он. – По газовой и нефтяной проблематике – мы же продаем все в Белоруссию беспошлинно. И что касается наших продаж энергоносителей, в том числе газа, в Европу и в Беларусь. Во-первых, у Белоруссии самые низкие цены, которые только возможно для наших заграничных партнеров – напомню, это 127 долларов за тысячу «кубов». В Европу за 200 мы продаем. Доходность от продаж в Европу и Беларусь для «Газпрома» отличается в четыре раза!»

Глава государства также отметил, что сейчас средневзвешенная цена на газ по России составляет 70 долларов за тысячу кубометров, для населения – 62 доллара. При этом чем дальше от мест добычи, тем больше государство дотирует цену, самый высокий уровень дотаций приходится на Смоленск. «Смоленск потребляет примерно 2 млрд, в Белоруссию мы продаем 20 млрд, – уточнил Путин. – И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, это значит, что мы, Россия дотируем целиком в данном случае такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Согласитесь, это странный вопрос. То есть Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область – Смоленскую. Странновато».

Тем не менее, как сказал президент РФ, такие дотации вполне реальны, однако «для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, дотационной политики, поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей». А для этого, по словам президента РФ, нужны общие контрольные и эмиссионные национальные органы, общие правила в сфере антимонопольной политики.

«Это огромная работа, и она может быть реализована только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон, – констатировал президент РФ. – У нас такое желание есть, мы обсуждаем это с нашими белорусскими партнерами. Продвигаемся в значительной степени, но на что мы можем выйти – пока неясно».

В то же время Путин подчеркнул, что в существующих условиях дотировать для Белоруссии энергоносители было бы ошибочным. «Нефть мы тоже продаем беспошлинно. Это значительное упущение для российского бюджета, – отметил он. – Да, мы занимаемся перенастройкой нашей налоговой системы в этой сфере. Мы постепенно увеличиваем НДПИ, и постепенно, так же синхронно, уменьшаем вывозные таможенные пошлины. В рамках этих процедур, действительно, у Белоруссии начинает исчезать та премия, которую она получала от отсутствия таможенных пошлин и последующего вывоза нефтепродуктов. Но это наша внутренняя политика. Это не связано с Белоруссией совсем».

По словам Путина, Россия понимает эти проблемы, и продолжает диалог с Белоруссией, не отказываясь от уже существующих мер поддержки, в частности, «одних кредитов выдано где-то около 7 млрд долларов». «Мы готовы дальше и свой рынок предоставлять. Вы же знаете, 90% всего экспорта сельхозпродукции из Белоруссии приходится на российский рынок, – отметил глава государства. – У нас очень спокойная, уравновешенная работа идет в этом направлении. Будем работать дальше».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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