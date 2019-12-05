«Главное запомните: я не пацан…» Лукашенко оценил перспективу вхождения Белоруссии в состав России

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений, касающихся взаимоотношений Минска и Москвы. В частности, выступая с программным обращением к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не войдет в состав даже «братской» России и поставил под сомнение дальнейшую интеграцию Союзного государства на фоне глубочайшего антибелорусского давления на президента РФ Владимира Путина.

Белорусский лидер подчеркнул, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. «Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», – цитирует его слова «Белта».

При этом Лукашенко заверил, что не намерен перечеркивать все достижения своей страны. «Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться», – сказал президент Белоруссии.

Комментируя взаимоотношения с Россией, Лукашенко отметил, что сейчас завершается работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также рядом соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам. «Наши группы во главе с премьер-министрами шестого (декабря) вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение», – сказал глава белорусского государства.

По его словам, речь идет об «исключительно экономической повестке». В то же время Лукашенко акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

«О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа», – привел пример белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что «не решены вопросы по нефти». «Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти. Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия», – сказал Лукашенко.

Он также отметил тот факт, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставки товаров, при этом качество отечественной продукции не вызывает сомнений. «Это так конкуренция идет между нашими государствами», – констатировал президент Белоруссии и добавил, что остаются проблемы и в части получения разрешений для белорусских автоперевозчиков.

«Нам надо только одно – равные условия для наших субъектов хозяйствования, – заявил глава белорусского государства. – Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные».

Как считает Лукашенко, президент РФ испытывает сейчас жесточайшее антибелорусское давление. По его словам, Россия весьма неоднородна в плане мнений и интересов. «И мы должны это понимать. И сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения – антибелорусские», – сказал он.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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