Депутат от Севастополя призвал Голикову оградить Крым от коронавируса из Украины

Накануне майских праздников и предстоящего наплыва украинских туристов необходимо срочно ужесточить эпидемиологический контроль на пунктах пропуска крымско-украинской границы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По словам парламентария, с учётом состояния здравоохранения в «безвизовой» Украине, Крымскому полуострову грозит реальная опасность.

«Я представляю город-герой Севастополь в Государственной Думе. И, с учетом той ситуации, которая сегодня на Украине, абсолютно отсутствуют внятные эпидемиологические мероприятия по предотвращению этой болезни, с учетом того, что на Украине очень многие люди вернутся из той же Италии, с учетом того, что не будет там нормальной работы, я сегодня обращусь с депутатским запросом к вице-премьеру Голиковой, она является же одновременно руководителем штаба по предотвращению коронавируса в Российской Федерации, обращусь в Федеральную службу безопасности.

Я не буду требовать закрытия границ, которые соединяют Крым и Украину – это Каланчак и Чонгар, но я буду требовать и просить ужесточения контроля при пересечении. Мы прекрасно знаем, что сейчас в преддверии туристического сезона, 9 мая, будет достаточно большой поток людей из Украины в Крым. Поэтому я считаю своим долгом обратить внимание на эту ситуацию», – заявил депутат Госдумы.

Напомним, сегодня в Житомирской области Украины умерла 71-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом в первых числах марта. Она тяжело болела и была подключена к аппарату искуственной вентиляции лёгких.

Сообщается, что пенсионерка посещала 3 марта храм-музей «Радомысль» в городе Радомышль Житомирской области, где целовала иконы. До этого музей посещала группа итальянцев, которые также целовали иконы.

Симферополь, Иван Капустин

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