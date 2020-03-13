Нашли «повод»: Украина полностью закрывается от Донбасса

Киев должен запретить жителям ДНР и ЛНР пересечение временных пунктов пропуска на линии разграничения с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его утверждению, в городе Горловке Донецкой народной республики якобы выявлены 12 заразившихся коронавирусом.

«Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке. Поэтому мы должны совершить контроль. То есть, например, если гражданин Украины проживает на неподконтрольной нам оккупированной территории, имеет там место регистрации, то он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины, пока действует карантин», – настаивает Аваков.

Напомним, сегодня депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал вице-премьера РФ Татьяну Голикову оградить Крым от коронавируса из Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.03.20

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