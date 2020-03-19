МИД РФ готовит к эвакуации застрявших на Украине россиян

Посольство России на Ураине составляет списки российских граждан, не успевших покинуть «Незалежную» до закрытия Киевом транспортного сообщения с миром.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», все желающие поскорее покинуть Украину могут обращаться в посольство РФ в Киеве, а также консульства в Харькове, Одессе и Львове.
«В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан», – цитирует ТАСС пресс-службу российского посольства.
Россияне должны оставить в диппредставительствах РФ свои данные и место нахождения, заполнив соответствующую форму, которая уже опубликована на сайте.
Способ и время эвакуации пока прорабатываются.
Напомним, Украина закрыла все виды транспортного сообщения с иностранными государствами до конца марта. Однако не известно, будет ли продлена эта мера.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 19.03.20
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