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Четверг, 19 марта 2020, 16:46 мск

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МИД РФ готовит к эвакуации застрявших на Украине россиян

Посольство России на Ураине составляет списки российских граждан, не успевших покинуть «Незалежную» до закрытия Киевом транспортного сообщения с миром.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», все желающие поскорее покинуть Украину могут обращаться в посольство РФ в Киеве, а также консульства в Харькове, Одессе и Львове.

«В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан», – цитирует ТАСС пресс-службу российского посольства.

Россияне должны оставить в диппредставительствах РФ свои данные и место нахождения, заполнив соответствующую форму, которая уже опубликована на сайте.

Способ и время эвакуации пока прорабатываются.

Напомним, Украина закрыла все виды транспортного сообщения с иностранными государствами до конца марта. Однако не известно, будет ли продлена эта мера.

Симферополь, Валентин Карамазов

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