Украина полностью закрывает международное авиасообщение

Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столь радикальные меры вызваны пандемией коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«17 марта, с 00:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограниченно. Сухопутное и морское сообщения сохранятся, наши граждане смогут вернуться в страну», – подчеркнул глава украинского парламента.

Напомним, в рамках национального карантина из 219 контрольно-пропускных пунктов на Украине продолжает работу только пятая часть.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.03.20

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