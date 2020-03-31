Сало ещё есть: для украинцев коронавирус пока страшнее нищеты

Введённый на Украине жёсткий карантин по коронавирусу пока не привёл к полному опустошению кошельков украинских граждан.

Вместе с тем, 69% опрошенных заявляют, что пострадали экономически в результате ограничений, связанных с введением чрезвычайной ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные всеукраинского национального опроса «Info Sapiens» на конец марта.

Боязнь заразиться коронавирусом остаётся на первом месте среди страхов граждан (43%). О страхе потерять работу заявили 34% опрошенных. Остаться без медицинской помощи боятся 33%. Страх полностью лишиться средств к существованию одолевает 29% опрошенных.

«В общем, мысли украинцев по серьезности последствий эпидемии и карантина разделились: 40% не ожидают существенных потерь, 47% – боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили», – резюмировали социологи.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины и нищающее население страны не смогут выдержать продолжительный карантин и бездействие в условиях чрезвычайной ситуации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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