На Украине решили, что народ выдержит карантин до конца мая

На Украине опровергли слова премьер-министра Шмыгаля о том, что в условиях карантина «у людей заканчиваются деньги, и экономику пора запускать».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сначала в офисе президента, а затем и в МВД заявили, что отменять чрезвычайную ситуацию пока рано, а с учётом распространения коронавируса, следует даже продлить карантин ещё на месяц.

«Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это (карантин) до 24 числа, и там будем посмотреть... Я думаю, что, как минимум, два месяца всё-таки нам придётся находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии», – заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Отметим, что согласно социологическим опросам, украинцы пока боятся коронавируса больше, чем нищеты.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины и нищающее население страны не смогут выдержать продолжительный карантин и бездействие в условиях чрезвычайной ситуации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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