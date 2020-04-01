Денег осталось на месяц у 63% украинцев

63% украинцев заявили, что смогут продержаться без зарплаты на карантине не более месяца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные опроса на конец марта социологической группы «Рейтинг».

При этом затяжного экономического кризиса боятся 80% граждан.

Лишь 16% опрошенных заявили, что смогут прожить в условиях чрезвычайной ситуации около двух месяцев. 6% готовы выжить в течение полугода.

Две трети респондентов боятся, что не смогут купить необходимые лекарства в случае любого заболевания. Половина граждан переживает, что в магазинах закончатся продукты.

Напомним, по данным проведённого в конце марта всеукраинского национального опроса «Info Sapiens», 69% опрошенных заявляют, что пострадали экономически в результате ограничений, связанных с введением чрезвычайной ситуации.

Боязнь заразиться коронавирусом остаётся на первом месте среди страхов граждан (43%). О страхе потерять работу заявили 34% опрошенных. Остаться без медицинской помощи боятся 33%. Страх полностью лишиться средств к существованию одолевает 29% опрошенных.

На утро 1 апреля на Украине официально выявлено 669 заражённых коронавирусом. 17 заболевших скончались.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.20

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