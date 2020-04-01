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Среда, 1 апреля 2020, 16:20 мск

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Киев вводит режим «все в масках» на всей территории Украины

Фото: УНIАН

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов привлекать к ответственности всех украинцев, появляющихся без масок вне дома.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на селекторном совещании по эпидемии коронавируса.

«На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме «все в масках» с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом», – говорится в сообщении пресс-службы офиса президента.

Напомним, сегодня в Киеве более 60 человек, вернувшихся из-за границы, самовольно покинули место обсервации.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что всеобщий карантин может быть продлён до конца мая.

На утро 1 апреля на Украине официально выявлено 669 заражённых коронавирусом. 17 заболевших скончались.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.04.20

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