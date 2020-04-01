В Киеве более 60 человек сбежали из-под карантина

В Киеве более 60 человек, вернувшихся из-за границы, самовольно покинули место обсервации. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцы прибыли с Бали с пересадкой в Дохе, но категорически отказались отправляться в обсерватор. После долго общения с правоохранительными органами они все-таки согласились на изоляцию в киевском отеле «Казацкий».

Через некоторое время одного из них госпитализировали с высокой температурой.

И вот теперь выяснилось что более 60 человек, контактировавших с заболевшим, самовольно ушли из-под карантина.

Где эти люди сейчас, не сообщается.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.04.20

Коронавирус добрался до Донбасса. / Вернувшихся в Крым из-за границы, будут сразу помещать в обсерватор. / Крым ограничивает въезд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»