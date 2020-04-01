В Киеве более 60 человек сбежали из-под карантина

В Киеве более 60 человек, вернувшихся из-за границы, самовольно покинули место обсервации. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцы прибыли с Бали с пересадкой в Дохе, но категорически отказались отправляться в обсерватор. После долго общения с правоохранительными органами они все-таки согласились на изоляцию в киевском отеле «Казацкий».
Через некоторое время одного из них госпитализировали с высокой температурой.
И вот теперь выяснилось что более 60 человек, контактировавших с заболевшим, самовольно ушли из-под карантина.
Где эти люди сейчас, не сообщается.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 01.04.20
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