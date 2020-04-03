Дипломатический «котёл»: Киеву придётся просить Москву, чтобы вывезти украинцев из Непала

Около сотни граждан Украины застряли в Непале и взывают о помощи. Единственная возможность выбраться из коронавирусной западни – воспользоваться предложением «Аэрофлота», который готов предоставить украинцам места на своих бортах.

Вместе с тем, без официального обращения Киева к «стране-агрессору», как привыкли выражаться официальные лица Украины, не обойтись.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Украина рассматривает сейчас возможность обратиться к России с просьбой, заявил глава МИД «Незалежной» Дмитрий Кулеба.

«С Непалом сложность в том, что это отдаленная страна и для нее трудно построить маршрут. С другой стороны, там есть предложения от российской компании «Аэрофлот», чтоб наши граждане сели на ее борт. По моей информации, российскому консульству нужна официальная нота от украинского консульства, чтобы наших граждан взяли на борт, и мы изучаем все логистические возможности для того, чтобы им помочь», – приводит ТАСС слова Кулебы.

Отметим, неделей ранее Дмитрий Кулеба требовал от стран ЕС не поддаваться на «манипуляции» российской стороны в связи с пандемией коронавируса и не отменять санкции против РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.04.20

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