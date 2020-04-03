В партии Зеленского призвали не принимать медицинскую помощь от России даже в самой критической ситуации

Украина ни в коем случае не должна принимать помощь для своих больниц от России, несмотря на эпидемию коронавируса в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, если Украина согласится на помощь Москвы, то тем самым она признает прекращение «войны с Россией».

«Потенциально опасный момент: если ситуация станет критической, и РФ предложит помощь больницам, то принятие этой помощи де-факто будет означать, что мы считаем войну прекращенной. А она продолжается», – настаивает Ткаченко.

Депутат также призвал власти не снижать во время эпидемии усилия по полному искоренению «русского контента» из украинской культуры.

Между тем, сегодня МИД Украины угодил в деликатную ситуацию. Украина рассматривает возможность обратиться напрямую к России с просьбой вывезти около сотни своих граждан, застрявших в Непале.

Симферополь, Валентин Карамазов

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