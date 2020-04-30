Берлин возложил вину за срыв нормандских договорённостей – в равной степени на Киев и Москву

В Германии отказались обвинять только Украину за очевидное нежелание Киева выполнять пункты Минских соглашений и договорённостей в «нормандском формате» в Париже.

Берлин обвиняет в срыве планов урегулирования в Донбассе Украину и Россию «в равной степени».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам видеоконференции глав МИД стран «нормандской четвёрки» заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Мяч на стороне России и Украины в равной степени. Каждая должна внести вклад в то, чтобы реализовать то, о чем договорились, и, таким образом, открыть путь для нового саммита, проведения которого мы будем придерживаться. Но мы также считаем необходимым обсудить это на нашей следующей встрече министров», – заявил Маас и добавил, что пока нет прогресса в реализации «нормандского формата».

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после видеоконференции, что план «нормандской четвёрки», выработанный в Париже 9 декабря прошлого года, полностью провален.

«Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита «нормандского формата» выполнен, да и то частично, только один. Имею в виду обмен удерживаемых лиц», – заявил Лавров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.05.20

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