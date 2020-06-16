Ситуацию в Донбассе вынесут на обсуждение предстоящего саммита ЕС

Ход реализации Минских соглашений будет рассмотрен на предстоящем 19 июня онлайн-саммите Евросоюза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальной программе заседания, анонсированной главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Рассмотрение ситуации в Донбассе стоит последним в повестке саммита. Организаторы уточняют, что обсуждение пройдёт в формате краткого брифинга.

Коментаторы подозревают, что, скорее всего, по теме Минских соглашений в Берлине и Париже заранее подготовлено заявление, которое уже всеми согласовано и специально оставлено на финал заседания.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин констатировали в телефонном разговоре провал мирного урегулирования в Донбассе. Москва обвиняет в этом провале Украину, которая игнорирует выполнение взятых на себя обязательств по Минским соглашениям.

Между тем, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас возложил в равной степени вину за провал минских договорённостей на Киев и Москву.

Симферополь, Валентин Карамазов

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