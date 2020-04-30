российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 апреля 2020, 17:57 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Главы МИД стран «нормандской четвёрки» констатировали провал парижских договорённостей

Фото: golos.ua

Парижский меморандум 9 декабря по итогам встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» провален. Из 9 пунктов документа выполнен только один.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли министры иностранных дел стран «нормандского формата» во время состоявшейся сегодня видеоконференции.

«Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита «нормандского формата» выполнен, да и то частично, только один. Имею в виду обмен удерживаемых лиц», – цитирует РИА Новости главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, МИД Украины согласился после видеоконференции предпринять действия по полному прекращению огня в Донбассе, однако наотрез отказался от прямого диалога с ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.20

МИД Украины: Киев отказывается от прямых переговоров с Донбассом. / На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды. / В Киеве заявили, что у Кремля есть видео с компроматом на Зеленского. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

МИД Украины: Киев отказывается от прямых переговоров с Донбассом

Кремль с интересом ждёт, когда Зеленский выполнит «домашнюю работу»

Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского

«Никогда»: Лавров исключил новую встречу Путина с Зеленским до выполнения Киевом всех обязательств

В Кремле понятия не имеют, о чём говорить по видеосвязи в «нормандском формате»

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина,