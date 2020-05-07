«Уничтожили двух российских захватчиков» – украинская армия продолжает воевать с РФ в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не только не снижают интенсивность обстрелов позиций и жилых зон ЛДНР, но и публикуют ежедневные фейковые отчёты о том, как Украина противостоит «российской агрессии» в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередной доклад, выдержанный в риторике «российско-украинской войны», распространила пресс-служба штаба украинских ООС (бывшая АТО).

«В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские наемники из танковых установок вели огонь по нашим защитникам рядом с населённым пунктом Попасная. В результате враждебного огня один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Подразделения Объединенных сил на попытки противника обострить ситуацию вдоль линии столкновения будут продолжать оперативно и жестко реагировать из имеющегося огнестрельного оружия. Ситуация в районе операции надежно контролируется украинскими военнослужащими.

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских захватчиков и еще трое ранены.

С начала текущего дня российские оккупационные войска активности не проявили.

Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Слава Украине!», – отрапортовали украинские военные.

Между тем, командование народных республик не подтверждает потери среди своих военнослужащих.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.05.20

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