«Уничтожили двух российских захватчиков» – украинская армия продолжает воевать с РФ в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не только не снижают интенсивность обстрелов позиций и жилых зон ЛДНР, но и публикуют ежедневные фейковые отчёты о том, как Украина противостоит «российской агрессии» в Донбассе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередной доклад, выдержанный в риторике «российско-украинской войны», распространила пресс-служба штаба украинских ООС (бывшая АТО).
«В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские наемники из танковых установок вели огонь по нашим защитникам рядом с населённым пунктом Попасная. В результате враждебного огня один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
Подразделения Объединенных сил на попытки противника обострить ситуацию вдоль линии столкновения будут продолжать оперативно и жестко реагировать из имеющегося огнестрельного оружия. Ситуация в районе операции надежно контролируется украинскими военнослужащими.
По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских захватчиков и еще трое ранены.
С начала текущего дня российские оккупационные войска активности не проявили.
Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.
Слава Украине!», – отрапортовали украинские военные.
Между тем, командование народных республик не подтверждает потери среди своих военнослужащих.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 07.05.20
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