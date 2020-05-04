«Донбасс не вернуть» – Зеленскому предложили заманить жителей ЛДНР «в степь под Херсоном»

Украинский политолог и журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Зеленский «с уважением» отнёсся к его предложению переселить на Украину жителей Донецкой и Луганской народных републик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Гордон рассказал одному из украинских интернет-каналов.

По его мнению, лидеры Германии, Франции и США не откажут в финансировании строительства «пары» новых городов в степях Херсонской области, а также новых домов в тех украинских населённых пунктах, которые сейчас пустуют.

При этом он уверен, что территории народных республик уже не вернуть, потому что якобы Россия не прекратит свою «гибридную войну против Украины».

«Можно поговорить с фрау Меркель, с господином Макроном, с американцами и сказать: «Ребята, давайте, может, пару городов построим в степи под Херсоном, условно говоря, а, может, расселим – у нас есть умирающие деревни, умирающие города, расселим людей». Под это можно взять деньги, и я думаю, что европейцы бы дали деньги под это, под заморозку конфликта. Потому что ничего с Донбассом не будет.

Я сказал свое мнение… я сказал, что от Донбасса пока нужно отказаться в плане того, что эта бодяга (конфликт) не может продолжаться вечно. А бодяга будет потому, что Россия хочет в рамках гибридной войны делать Украине плохо. И я не могу говорить, что ответил президент, но я могу сказать, что он с уважением выслушал мою точку зрения», – приводит слова Гордона «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.05.20

Власти Крыма собираются ввести обязательный масочный режим и признают, что с масками проблема. / В Крыму образовался новый массовый очаг коронавируса. / Власти Крыма обвинили Украину в проблемах собственного официального интренет-портала. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»