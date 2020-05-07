Следком РФ установил личности виновных в смертельном обстреле Донбасса

Список украинских военачальников, виновных в преступлениях против жителей Донбасса, пополнился ещё двумя фамилиями.

Следственный комитет России установил накануне вину двух полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Майстренко и Максима Марченко в ранениях и гибели мирных граждан 1 и 4 мая текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Получены объективные данные о причастности к таким преступлениям командиров 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко и 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Максима Марченко», – сообщила Петренко.

По данным российского следствия, подчинённые Майстренко 1 мая прицельно обстреляли посёлок Спартак на территории ДНР. Погибла местная жительница.

4 мая по приказу Марченко из БМП обстрелян посёлок Александровка под Донецком. Ранены 4 человека, среди них три несовершеннолетние девочки.

СК РФ предъявил обвинения и возбудил дело по статье УК РФ «Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

Отметим, что вооружённые силы Украины (ВСУ) не только не снижают интенсивность обстрелов позиций и жилых зон ЛДНР, но и публикуют ежедневные фейковые отчёты о том, как Украина противостоит «российской агрессии» в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.05.20

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