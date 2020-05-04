В ДНР три девочки ранены осколками украинских снарядов – ОБСЕ отказалась фиксировать обстрел

Целенаправленный обстрел украинской артиллерией населённого пункта Александровка в ДНР привёл к ранениям четырёх человек, в том числе, трёх несовершеннолетних девочек 2013 и 2010 годов рождения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня в 17:35 вооружённые формирования Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам н. п. Александровка... В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей», – цитирует RT представителей ДНР.

Отмечается, что две девочки семи лет получили осколочные ранения спины и ног, девочка десяти лет ранена в голову.

«Большой вопрос вызывает позиция СММ ОБСЕ, представители которых были приглашены к осмотру пострадавших детей и места происшествия. Однако, они отказались от данного мониторинга под выдуманным предлогом запрета посещения больниц, что не соответствует действительности, тем самым проигнорировав свою непосредственную миссию по фиксации всех без исключений фактов нарушений режима прекращения огня», – заявила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

С отдельным заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

«Даже подавляя негодование, которое в таких ситуациях абсолютно обоснованно, со всей ответственностью заявляем, что этот беспредел украинских вооруженных формирований не может длиться вечно!

У нас возникает вопрос: в чем смысл существования и деятельности такой авторитетной международной организации, как ОБСЕ, которая демонстрирует свое полное бессилие и никак не может воспрепятствовать преступной террористической деятельности государства Украина?» – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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