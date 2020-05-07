Артиллерия Зеленского расстреливает Донбасс – 11 мирных жителей ранены, один убит

Украинская армия сегодня вновь подвергла артиллерийскому огню мирные посёлки народных республик Донбасса. Всего за первую неделю мая ранены 11 граждан, среди них 5 детей. Ещё одна женщина погибла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Донецке и Луганске.

«Сегодня, 7 мая около 11:00 вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Саханка Новоазовского района. При обстреле пострадали двое временных рабочих, которые производили ремонтно-строительные работы на крыше сельского дома культуры, а также ранены двое детей, мальчик и девочка, находившиеся неподалеку. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – сообщил глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

Отмечается, что оба ребёнка 2006 года рождения. Один из них ранен тяжело.

«У девочки Насти ранение средней тяжести, касательные, по голове и ноге. Информация по брату Насти менее утешительная. Ребенок экстренно доставлен в Донецк», – сообщили журналисты из столицы Донбасса.

Одновременно с этим артиллерия ВСУ обстрялала территорию ЛНР.

«В 11.35 в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на направлении Орехово – Голубовское с применением противотанковой управляемой ракеты по гражданскому автомобилю ЗИЛ, осуществляющему доставку каменного угля, в поселке Голубовское по ул. Широкая ранены три мирных жителя Республики (1936, 1993 и 2000 года рождения).

Пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в Центральную городскую больницу города Кировск, состояние пострадавших стабильное», – ссылается «ПолитНавигатор» на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Напомним, 4 мая целенаправленный обстрел украинской артиллерией населённого пункта Александровка в ДНР привёл к ранениям четырёх человек, в том числе, трёх несовершеннолетних девочек 2013 и 2010 годов рождения.

1 мая механизированная бригада ВСУ полковника Алексея Майстренко прицельно обстреляла посёлок Спартак на территории ДНР. Погибла местная жительница.

Симферополь, Валентин Карамазов

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