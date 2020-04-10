Глава ДНР заявил о готовности вооружённых сил к «самым жёстким методам» возмездия

Убийство 9 апреля украинским военным беспилотником молодой девушки и тяжёлое ранение ещё одного человека снимает с армии Донецкой народной республики обязанность не овечать на провокационные действия Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы призываем все мировое сообщество безотлагательно заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных мирных людей. В противном случае мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами», – предупредил Пушилин.

«Это уже третья смерть мирного жителя Республики от рук украинских военных преступников за последние 30 дней, 11 граждан за этот же период получили ранения разной степени тяжести», – приводит»ПолтНавигатор» слова главы ДНР.

Напомним, сегодня официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинское командование планирует нанести удар по территории ЛНР с использованием крупнокалиберных миномётов.

Цель – спровоцировать вооружённые силы республики на ответный удар и обвинить Донбасс в несоблюдении режима прекращения огня.

Отметим, Украина не прекращает обстреливать Донбасс и срывает Минские соглашения, однако желает при этом провести встречу «нормандской четвёрки» в онлайн-режиме.

Симферополь, Валентин Карамазов

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