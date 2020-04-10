ЛНР: Киев готовит массовые провокационные обстрелы

Украинское командование планирует нанести удар по территории ЛНР с использованием крупнокалиберных миномётов. Цель – спровоцировать вооружённые силы республики на ответный удар и обвинить Донбасс в несоблюдении режима прекращения огня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

«С целью провоцирования наших защитников на ответные действия командование Операции объединенных сил планирует провести ряд обстрелов территории республики с использованием запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов и ствольной артиллерии», – приводит доклад Осадчего РИА Новости.

Отметим, Украина не прекращает обстреливать Донбасс и срывает Минские соглашения, однако желает при этом провести встречу «нормандской четвёрки» в онлайн-режиме.

Между тем, в результате последнего обстрела 9 апреля с украинского беспилотника в Горловке была убита молодая девушка и тяжело ранен мужчина.

Симферополь, Валентин Карамазов

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