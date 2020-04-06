Украина возобновила интенсивные обстрелы Донбасса

Вооружённые силы Украины несколько дней назад возобновилии и не прекращают обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По словам представителей ДНР, только за последние сутки украинская армия восемь раз обстреляла Донбасс.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило восемь раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 26 единиц.

Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, Жабичево, село Веселое, на мариупольском – окрестности сел Петровское, Сосновское, Ленинское и Саханка. Применялись минометы, гранатометы, противотанковый ракетный комплекс, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Кроме того, обстрелам подверглись шахты им. Гагарина и шахты 6/7 на западе и северо-западе Горловки, соответственно.

В результате сегодняшних обстрелов три населенных пункта на юге ДНР в Новоазовском районе остались без электричества: Сосновское, Набережное, Ленинское», – цитирует «ПолитНавигатор» сводку СЦКК.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.20

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