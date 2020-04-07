«Это смерти подобно» – в Киеве молятся, чтобы Москва не «вернула» Донбасс Украине

Возвращение Донбасса в состав «Незалежной» во время тяжёлой финансово-экономической и эпидемиологической ситуации на Украине приведёт к полной катастрофе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине антироссийский политолог Юрий Романенко, против которого СК РФ возбудил уголовное дело за призывы к убийствам российских журналистов.

«Для Украины возвращать сейчас ОРДЛО (ЛДНР – прим. «НД») вообще не актуально. Учитывая состояние экономики и государственного управления, это вообще смерти подобно...

Самый страшный кошмар для Украины – это если Россия сейчас уходит из ОРДЛО, и мы туда лезем и, не имея ни ресурсов, ничего, начинаем это подбирать. Это дырка в бюджете. К тем 300 миллиардам гривен, что у нас сейчас образовалась дырка в бюджете, добавится ещё 100 – 150, которые нужно будет откуда-то взять.

Это надо будет 450 миллиардов, а то и полтриллиона. Вы что, мы просто утонем!», – приводит «ПолитНавигатор» слова Романенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.20

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