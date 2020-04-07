Украинцы падают в тысячных очередях на венгерской границе

Резкое сокращение украинскими властями количества пешеходных погранпереходов привело к образованию огромных очередей, в которых десятки часов томятся потерявшие работу в Европе заробитчане.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Так, на венгерской границе у КПП «Тиса» рядом с украинским городом Чоп образовалась гигантская очередь, в которой люди падают в обморок.

Один из таких случаев, снятый на телефон самими гастарбайтерами, опубликовало издание Mukachevo.net.

Очереди заробитчан на границе

Напомним, бывший советник президента Виктора Ющенко, известный на Украине политолог Вадим Карасёв прогнозирует, что миллионы трудовых мигрантов, вернувшихся на Украину из-за потери работы, могут устроить новый ожесточённый Майдан под левыми революционными лозунгами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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