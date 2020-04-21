Зеленскому грозят бунты за честно выполненное предвыборное обещание

За прошедший год президентства Владимир Зеленский выполнил только одно предвыборное обещание – «вернул» всех украинских гастарбайтеров с чужбины на родину.

Однако президент не предполагал, что массовое возвращение заробитчан произойдёт в реальности, тем более, при таких обстоятельствах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По словам экономиста, Зеленскому теперь необходимо что-то срочно придумать, чтобы гастарбайтеры поскорее вновь покинули Украину.

«У Зеленского была мечта-идея. Он говорил о том, что мы хотим, чтобы они вернулись, но не предполагал же, что они реально вернутся. Теперь они реально вернулись.

Ни одного нового рабочего места для них наша власть не создала и, поверьте мне, и не создаст в ближайшие месяцы, а, может быть, и годы. Потому что денег нет, потому что мы все в долгах, потому что мы не только не создаем рабочие места – мы теряем рабочие места.

Вот, те миллионы людей, которые стали безработными после прекращения работы сферы услуг, многих предприятий, транспортных предприятий и так далее – это же все потеря рабочих мест вследствие карантинных мероприятий.

Поэтому сегодня главное будет – восстановить эти рабочие места. В полном объеме это не получится, потому что у многих видов бизнеса и предприятий уже такие потери, что они просто не смогут возобновить свою работу.

Поэтому заробитчанам лучше всего было бы дать возможность вернуться в свои прежние страны, где они работали, на прежние места работы. По крайне мере, на какой-то период времени», – приводит слова Суслова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее бывший советник президента Виктора Ющенко, известный на Украине политолог Вадим Карасёв предупредил, что миллионы трудовых мигрантов, вернувшихся на Украину из-за потери работы, могут устроить новый ожесточённый Майдан под левыми революционными лозунгами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.20

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