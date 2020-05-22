Конец вольному найму: на Украине введена государственная монополия на торговлю гастарбайтерами

Украинские заробитчане отныне не смогут без юридических для себя последствий самостоятельно устраиваться на работу в ЕС, игнорируя официальное посредничество украинского государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по инициативе администрации президента Украины Владимира Зеленского трудоустройство заробитчан в Европе будет жёстко регулироваться межправительственными соглашениями по трудовой миграции между Украиной и каждой страной ЕС в отдельности – на каждую партию гастарбайтеров и на строго определённый контрактом срок.

Первыми из европейских стран согласились подписать с Киевом контракты найма гастарбайтеров Великобритания и Финляндия, лишившиеся украинских рабочих рук из-за пандемии.

Напомним, с февраля по апрель на Украину из Европы вынуждены были вернуться свыше миллиона заробитчан. Именно тогда в команде Зеленского возникла идея начать «крышевать» прибыльную продажу трудовых мигрантов в ЕС.

Между тем, Великобритания остро нуждается в санитарах и уборщицах, а в Финляндии некому работать на клубничных плантациях.

Недавно Польша также заявила о грядущей катастрофе в аграрном секторе из-за отсутствия украинских сборщиков урожая.

Президент Финляндии Саули Ниинисте уже объявил благодарность Зеленскому за предоставленную возможность принять первую партию украинских гастарбайтеров.

В свою очередь, в администрации президента Украины попросили Финляндию поторопиться с подписанием нового межправительственного соглашения в этой области.

«Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией условлено о легальных контрактах на более чем три месяца, об оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

«Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию», – добавил президент Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.05.20

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