К 1 апреля только из Польши вернулись 650 тысяч украинских заробитчан

Данные украинской погранслужбы подтверждают беспокойство киевских экспертов о наплыве на Украину миллионов потерявших работу в Европе украинских гастарбайтеров. Так, только из Польши за две недели вернулись 650 тысяч заробитчан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что все они прибыли с 13 марта по 1 апреля через польско-украинские погранпереходы заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Спецбортами из Варшавы эвакуированы 185 000 украинцев.

Напомним, ранее бывший советник президента Виктора Ющенко, известный на Украине политолог Вадим Карасёв предупредил, что миллионы трудовых мигрантов, вернувшихся на Украину из-за потери работы, могут устроить новый ожесточённый Майдан под левыми революционными лозунгами.

Как сообщал «Новый День», на венгерской границе у КПП «Тиса» рядом с украинским городом Чоп образовалась гигантская очередь, в которой люди падают в обморок.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.20

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