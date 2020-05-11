Сельхозпроизводители Польши заявили о грядущей катастрофе без украинских сборщиков урожая

Польские аграрии не смогут заинтересовать несколько сотен тысяч поляков подрядиться сезонными рабочими на уборку будущего урожая. Без украинских гастарбайтеров, уехавших на родину из-за пандемии, вся продукция сгниёт в полях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским СМИ заявил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек.

По его словам, польский агроперерабатывающий комплекс ждёт настоящая катастрофа.

«Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше всех в ЕС выращиваем шампиньоны и некоторую другую продукцию. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать», – бьёт тревогу Гайовничек.

Напомним, за время пандемии коронавируса Польшу покинули без малого миллион украинских заробитчан.

Между тем, МИД Украины намерен торговаться со всеми странами ЕС за каждую партию гастарбайтеров, которым будет разрешено покинуть «Незалежную».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.05.20

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