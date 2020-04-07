«Не менее ожесточённый Майдан» – на Украине опасаются миллионов вернувшихся гастарбайтеров

Господство национализма в украинской политике под угрозой. Миллионы трудовых мигрантов, вернувшихся на Украину из-за потери работы, могут устроить новый ожесточённый Майдан под левыми революционными лозунгами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Виктора Ющенко, известный на Украине политолог Вадим Карасёв.

«Раньше как было? Не нравилось людям на Украине – они собирали вещи и уезжали. Государству это тоже было удобно. Можно было воровать и ни за что не отвечать», – цитируют Карасёва «Известия».

По его словам, такая удобная для властей «лавочка прикрылась».

«Протестные настроения усилятся. Националисты в украинской политике отойдут на второй план, главными станут левые силы, социальный протест...

Заробитчане обладают повышенной социальной активностью. Это те люди, которые за возможность зарабатывать в Европе уже устроили два майдана. Новые выступления могут быть не менее ожесточенными», – заключил Карасёв.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.20

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